- Un cetatean irakian, aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost inlaturat de pe teritoriul Romaniei, a anuntat, joi, Serviciul Roman de Informatii (SRI). "Astazi, 2 august 2018, cetateanul irakian F.J.F., aflat in legatura cu o grupare terorista din Orientul Mijlociu, a fost…

- Guvernul urmeaza sa aprobe marti un memorandum privind negocierea si semnarea Protocolului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, prin Inspectoratul General al

- Guvernul urmeaza sa aprobe marti un memorandum privind negocierea si semnarea Protocolului intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera,…

- Polițiștii de la imigrari au depistat, in Brașov, o tanara in varsta de 20 de ani, din Republica Moldova, care nu a respectat termenul pentru parasirea tarii stabilit prin decizie de returnare. Tanara, care s-a casatorit din convenienta cu un cetatean roman, a fost indepartata sub escorta din Romania,…

- Poliția de Frontiera a transmis o atenționare pentru șoferi. De marți dimineața, traficul este restrictionat temporar prin Vama Bechet-Oryahovo pentru autovehiculele de transport marfa. Masura a fost luata de autoritațile din Bulgaria, din cauza unor alunecari de teren.

- Un tunisian, declarat indezirabil, a fost depistat cu operativitate de polițiștii de imigrari și indepartat, sub escorta, de pe teritoriul Romaniei. Pe numele sau, a fost instituit consemn de nepermitere a intrarii in tara noastra, pentru o perioada de 15 ani. La data de 20 iunie a.c., Curtea de Apel…