CESAR 2020: ''Les Miserables'', cel mai bun film

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "An Officer And A Spy" al controversatului regizor Roman Polanski conduce, cu 12 selecții, in topul nominalizarilor la cea de-a 45-a gala a premiilor Cesar, considerate Oscarurile industriei cinematografice franceze, potrivit Variety.In topul nominalizarilor, anunțate miercuri dimineața,…

- Filmul "J'accuse", regizat de cineastul franco-polonez Roman Polanski, a carui lansare a fost marcata de o noua acuzatie de viol formulata impotriva artistului, se afla in fruntea nominalizarilor la premiile Cesar - 12 -, cele mai importante trofee ale cinematografiei franceze, au anuntat miercuri…

- Drama „Les miserables”, scrisa si regizata de Ladj Ly, este marea castigatoare a celei de-a 25-a gale a premiilor Lumiere, care au fost acordate luni seara la Paris si unde Roman Polanski a fost desemnat cel mai bun regizor, potrivit news.ro.Editia de anul acesta a premiilor acordate de presa…

- Antonio Banderas, premiat la trei ani dupa ce a suferit un infarct. Cea de-a 34-a gala a premiilor Goya, acordate Academia spaniola de film, a avut loc sambata seara la Malaga. Ultimul film a lui Almodovar, ”Dolor y gloria”, a avut 17 nominalizari, dintre care a primit șapte premii, fiind urmat de „La…

- Lungmetrajele „1917: Speranta si moarte“, de Sam Mendes si „Mizerabilii/ Les miserables“, regizat de Ladj Ly, nominalizate la Oscar 2020, sunt premierele weekendului in cinematografele romanesti.

- Lungmetrajele „Mizerabilii/ Les miserables”, regizat de Ladj Ly, si „1917: Speranta si moarte”, de Sam Mendes, nominalizate la Oscar 2020, sunt premierele weekendului in cinematografele romanesti.

- Cinematografele romanesti prezinta in premiera in weekend doua dintre lungmetrajele nominalizate la Oscar 2020, potrivit news.ro.Astfel vor rula „Mizerabilii/ Les miserables”, regizat de Ladj Ly, si „1917: Speranta si moarte”, de Sam Mendes, nominalizate la Oscar 2020, sunt premierele weekendului…

- Lungmetrajul ''The Favorite'', in regia lui Yorgos Lanthimos, a fost desemnat cel mai bun film european in cadrul celei de-a 32-a gale a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizata sambata seara in Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres.In aceeasi…