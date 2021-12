Certificatul VERDE generează tensiuni! Cîțu vrea dezbateri în Parlament, PSD dorește asumarea răspunderii Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca asumarea raspunderii Guvernului pe legea pentru introducerea Certificatului verde la job nu a fost discutata in coaliție, pentru ca trebuie sa aiba un proiect pe care sa discute. Florin Cițu a subliniat ca PNL prefera dezbaterea transparenta in Parlament și a susținut ca legea poate sa treaca in 2-3 zile, pentru ca guvernul are o majoritate confortabila. PSD a cerut ca legea sa fie aprobata prin asumarea raspunderii Guvernului in Parlament, care inseamna adoptarea in forma propusa de Guvern, fara nicio dezbatere. „Noi sustinem orice proiect… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- „Proiectul are susținerea PNL, eu ii garantez ca daca vine cu masuri care sa preintampine valul 5, noi vom arata ca susținem acest proiect, sa vina cu el”, a spus Florin Cițu.Intre timp, ministrul Sanatații a revenit asupra declarațiilor privind posibila sa demisie. Dupa ce marți seara a exclus o astfel…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri, 22 decembrie, ca nu s-a discutat in coalitia de guvernare varianta asumarii raspunderii in privinta certificatului COVID, precizand ca acesta poate sa treaca in Parlament, in 2-3 zile , informeaza News.ro. Presedintele Senatului si al PNL, Florin Citu,…

- Sunt tensiuni din ce in ce mai mari in Coaliție, din cauza certificatului verde la locul de munca. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a recunoscut ca ia in calcul sa demisioneze daca certificatul Covid nu va fi adoptat rapid, prin angajarea raspunderii Guvernului. „Pot sa iau in calcul demisia,…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca in interiorul Coalitiei nu ar exista pana in prezent nicio discutie referitoare la angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind Certificatul COVID. Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a pledat pentru o varianta asumata de Guvern.

- Sunt tensiuni din ce in ce mai mari in Coaliție, din cauza certificatului verde la locul de munca. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a recunoscut ca ia in calcul sa demisioneze daca certificatul Covid nu va fi adoptat rapid, prin angajarea raspunderii Guvernului.

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat, intr-un interviu pentru Spotmedia, intrebat daca ia in calcul demisia in cazul in care nu va fi acceptata angajarea raspunderii Guvernului pe certificatul verde, ca poate sa faca acest lucru, pentru ca are o raspundere profesionala si morala pentru cetatenii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat marți, 21 decembrie, ca decizia in privinta introducerii certificatului verde COVID va fi una politica, dupa un consens in cadrul coalitiei de guvernare. „Oamenii sunt incitati, nu sunt informati absolut deloc si ei au protestat impotriva a ceva despre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga ca ar fi conditionat ramanerea sa la Ministerul Sanatatii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind ca, in opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru ca este necesar un instrument in cazul in care apare un val pandemic.…