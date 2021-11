Stiri pe aceeasi tema

- „Toate discuțiile legate de certificatul verde și vaccinare au fost duse ca intre doua galerii de fotbal. Fiecare și-a ținut urechile inchise la cerințele ceiluilalt. Au intrat in polemici, fara sa fie informați. Aceste amendamente aduse de PSD nu au treaba cu realitatea. Certificatul verde este european.…

- Situația din Romania este una dramatica, totul din cauza raspandirii in masa a virusului Sars-Cov-2, care a facut mii de victime. In urma cu doar cateva ore, Bucureștiul a inregistrat un nou record in ceea ce privește rata de infectare, astfel incidența se apropie cu pași repezi de 16 la mie. In ciuda…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In data de 11 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori. Certificatul…

- Italia a cucerit duminica titlul de campioana europeana la volei masculin dupa victoria în finala contra Sloveniei, scor 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11).Ultimul titlu continental al voleibalistilor italieni data din 2005 si fusese obtinut pe teren propriu, la Roma. De atunci, Squadra…

- Guvernul a aprobat vineri, prin hotarare de guvern, noi masuri si restrictii, care vizeaza in special persoanele nevaccinate. Astfel, certificatul verde Covid 19 care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala a unei persoane va fi necesar in localitatile care au o incidenta de infectii cu…

- Certificatul verde Covid-19 care atesteaza vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala a unei persoane va fi necesar in localitațile care au o incidența de infecții cu coronavirus intre 3 și 6 la mia de locuitori pentru localuri, restaurante, evenimente publice și private, concerte, spectacole, piscine.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi, lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Bulgaria, Norvegia, Lituania, Slovenia, Bermuda, Sri Lanka și Guernsey au intrat in zona roșie. In schimb, ca urmare a scaderii incidenței infectarilor cu SARS-CoV-2, Portugalia,…