Certificatele digitale COVID, singurele acceptate la frontierele UE începând de vineri Certificatele digitale COVID, singurele acceptate la frontierele UE incepand de vineri. Incepand de vineri, pentru trecerea frontierelor de stat in țarile Uniunii Europene vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale cu cod QR. Persoanele care tranziteaza frontierele fara certificatul digital vor trebui sa respecte normele naționale de carantina din fiecare stat, transmite Guvernul. Documentele electronice pot fi eliberate de pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro/ . Persoanele care… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 13 august, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țarilor UE, vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale, documente ce conțin un cod QR, a transmis Ministerul…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu a anunțat, miercuri, ca aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatele digitale, iar cele mai multe documente sunt pentru cei care s-au vaccinat impotriva COVID-19.Andrei Baciu a precizat ca platforma funcționeaza bine și ca documentele…

- Aplicația care genereaza certificatele COVID-19 a fost lansata. Pagina de internet de pe care cetațenii romani sau straini iși pot genera certificatele digitale privind COVID funcționeaza, anunța Serviciul de Telecomunicații Speciale. Aplicația se numește certificat-covid.gov.ro , interfața este intuitiva,…

- CHIȘINAU, 28 iun – Sputnik. In Romania va fi posibila descarcarea certificat de vaccinare efectuata in țara, de pe un site special. Obținerea documentului va fi posibila din 1 iulie, cand in țarile Uniunii Europene va incepe perioada de tranziție inainte de introducerea „pașapoartelor verzi”. Despre…

- Certificatul digital UE privind COVID-19 va intra in vigoare in Romania incepand cu data de 1 iulie, dupa cum arata Digi 24 . Vestea vine la o zi dupa ce Parlamentul European a aprobat definitiv certificatul digital UE privind COVID-19. „Certificatul digital european pentru COVID va aparea la 1 iulie…

- Certificatul digital european privind COVID-19, care va facilita calatoriile in spațiul Uniunii Europene, va deveni operational in Romania la 1 iulie, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, citat de Digi24."Certificatul digital european pentru COVID va aparea la 1 iulie…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale, care va implementa in Romania pașaportul COVID, a testat daca pașaportul digital se contecteaza la rețeaua UE, unde vor fi centralizate și administrate. Certificatul verde are date precum numele și prenumele, data nașterii, statul membru emitent, date medicale…

- Persoanele care au avut COVID sunt primite in Grecia și Bulgaria doar cu dovada trecerii prin boala. Romanii care au fost diagnosticați pozitiv cu noul coronavirus pot sa mearga in vacanța in Grecia sau Bulgaria fara sa iși faca un test PCR sau sa prezinte la granița un document care sa arate ca s-au…