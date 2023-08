Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar hunedorean, iubitor de bani obținuți ușor, a fost prins in flagrant de polițiștii locali din Alba Iulia in timp ce cerșea pe strazile orașului. Cu toate acestea, surpriza cea mare a oamenilor legii a venit in momentul in care au descoperit asupra lui un smartphone de aproape 1.000 de euro,…

- La data de 09 august a.c., in intervalul orar 10:30–12:00, polițiștii au desfașurat, pe raza orașului Petrila, o acțiune preventiva și de informare a participanților la trafic cu privire la prevederile Legii nr. 213/2023 – Legea ,,Anastasia” (cei aflați la volan au fost informați cu privire la modul…

- Mai mulți studenți din Alba Iulia au tradus in engleza zeci de poezii ale unor autori locali. Stagiu de practica la bliblioteca Mai mulți studenți ai Universitații din Alba Iulia, de la specializarea traducere au facut un stagiu de practica la bliblioteca județeana. Aceștia au tradus din romana in…

- In luna iulie, Universitatea de Vest din Timișoara deschide centre de admitere la sediile UVT din Timișoara și in noua județe din regiune: Vino la UVT sa devii cea mai buna versiune a ta! Așa cum anunțam la inceputul acestei saptamani, aspiranții la studii universitare pot incepe oficial procesul…