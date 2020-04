Cererile de credit au scazut cu pana la 75% si 260.000 de oameni au cerut amanarea ratelor

Majoritatea romanilor care au credite la banci s-au comportat responsabil pe durata pandemiei si n-au cerut, in masa, amanarea platii ratelor pe termen lung, doar pentru ca Guvernul le-a dat posibilitatea sa o faca.



Numarul celor care au cerut credit a scazut insa si cu pana la 3 sferturi. Iar unii s-au grabit chiar sa retraga bani din conturi, in primele zile ale pandemiei.



Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a anuntat, inca de la finele saptamanii trecute, ca institutiile de credit din Romania au primit 270.000 de solicitari de amanare a platii ratelor, in contextul pandemiei…