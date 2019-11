Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati, relateaza agentia EFE.Dupa o scurta introducere, Flavio di Muro a cerut intelegere pentru…

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati.

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, și-a cerut, joi, iubita de soție in plenul Parlamentului, scrie b1.ro.Barbatul a profitat de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati.

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati, relateaza agentia EFE, citeaza Agerpres .

- Un deputat italian a cerut-o de soție pe partenera sa, Elisa de Leo, în timpul dezbaterilor privind reconstrucția dupa cutremur din Parlament, scrie Euronews. ”Te casatorești cu mine?” a întrebat Flavio di Muro, cu un inel în mâna și uitându-se la partenera…

- Deputatul italian Flavio di Muro, membru al partidului Liga, a profitat joi de o interventie in plenul Parlamentului de la Roma pentru a o cere de sotie pe iubita sa, aflata in tribuna pentru invitati, relateaza agentia EFE. Dupa o scurta introducere, Flavio di Muro a cerut intelegere…

- Un tanar din Statele Unite ale Americii a murit in timp ce iși cerea in casatorie iubita, intr-un mod inedit. Ingenuncheata de durere, tanara a publicat un mesaj sfașietor, precum și ultimele imagini cu cel care urma sa ii fie soț.

- "Il asigur pe numitul Cebotari Vladimir ca in Republica Moldova de acum incolo ii vor fi respectate si ii sunt respectate toate drepturile prevazute de Constitutie si de cadrul normativ al tarii. Iar insinuarile pe care le face nu-i fac fata.