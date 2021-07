Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizaeaza, marti, o ceremonie pentru a marca Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, in Bucuresti. Survolul aeronavelor, programat initial in cadrul evenimentului, a fost anulat dupa ce saptamana trecuta un elicopter militar a aterizat de urgenta intr-o intersectie.…

- O ceremonie militara va fi organizata, marti, cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, la Monumentul Eroilor Aerului aflat in Piata Aviatorilor din Capitala. Vor participa ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent…

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, in fiecare an, la 20 iulie, cand este praznuit Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al pilotilor. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor participa, marti, incepand cu ora 10,00, la ceremonia militara organizata cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor,…

- Festivitatile organizate de Ziua Fortelor Aeriene se vor desfasura fara survolul aeronavelor militare, iar la cele de la Arcul de Triumf, desfasurate cu ocazia incheierii misiunii in Afganistan, vor participa doar aeronave de transport de tip C-130 Hercules si C 27J Spartan, informeaza un comunicat…

- Incident șocant in București. Un elicopter american a aterizat forțat in Piața Charles de Gaulle din Capitala, dupa ce a lovit doi stalpi și a avariat mașini. Aparatul a zburat foarte aproape de șosea. Update Reacția MApN „Regretam incidentul petrecut joi, 15 iulie, cu un elicopter al Forțelor Armate…

- Survolul aerian la evenimentele care vor avea loc saptamana viitoare – Ziua Aviatiei si ceremonia dedicata incheierii misiunii militarilor romani in Afganistan – a fost anulat prin ordin al ministrului Apararii. “Partea de survol aerian la evenimentele de la ambele actiuni care urmau sa aiba loc – atat…

- Vor defila pe sub Arcul de Triumf detasamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei care au indeplinit misiuni in acest teatru de operatii, incepand din anul 2002 si pana in luna iunie a acestui an. Ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei…