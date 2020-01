Descoperire impresionanta facuta de cercetatori, in interiorul unui meteorit cazut pe Pamant in anul 1951. Pastrat la Museul Victoria din Australia, meteoritul Wedderburn a fost recent studiat de cercetatori care au descoperit un mineral metalifer care nu a mai fost vazut pana acum in natura.

„Edscottite” este numele mineralul bogat in fier si carbon care se formeaza in timpul unui proces de topire. Cercetatorii din California au examinat o placa a meteoritului si au fost surprinsi sa gaseasca in interiorul sau mineralul, noteaza CNN. Modul in care s-a format nu este inca clar. Geoffrey…