- Potrivit datelor, țara noastra inregistreaza zilnic 16,6 decese la un milion de locuitori (media pe ultimele 7 zile), relateaza G4Media.ro .Reamintim ca, in ultimele zile, țara noastra a raportate zilnic intre 300 și peste 440 de decese in 24 de ore, numai astazi fiind anunțate 365 de astfel de decese. Datele…

- Spionii ruși au furat formula vaccinului anti COVID-19 produs de Oxford/AstraZeneca și au fost folosit-o pentru crearea vaccinului Sputnik, anunța publicația The Sun. Serviciile de securitate spun ca...

- Scepticismul romanilor apropo de imunizare, in pandemie, se traduce si in numarul de morti cauzati de noul coronavirus. Tara noastra se afla pe locul 2 in lume la decesele zilnice COVID raportate la populație, dupa Bulgaria, potrivit datelor centralizate de Universitatea Oxford. Cele doua țari au cele…

- Novavax a trimis cu prioritate cererile pentru autorizarea vaccinului sau catre autoritatile de reglementare din tarile cu venituri mici si medii, dupa ce a ramas in urma cu autorizarea in SUA si Europa, țari ce si-au vaccinat deja o mare parte din populație, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul lor contra Covid-19 induce un raspuns imun robust la copiii cu varste intre 5 și 11 ani, adaugand ca vor cere autorizarea produsului pentru utilizarea pe minorii in acest interval de varsta in SUA, Europa și oriunde va fi posibil, transmiteAgentia Reuters, preluata…

- Mattel, producatorul american de jucarii, a anunțat ca a creat noi modele de papuși Barbie, inclusiv unul cu efigia lui Sarah Gilbert. Cercetatoarea britanica este una dintre co-creatorii vaccinului anti-COVID 19, Oxford-AstraZeneca.