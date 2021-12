Stiri pe aceeasi tema

- Daca in anii anteriori, satenii din judetul Suceava se intreceau in decorarea caselor cu luminite de Craciun, anul acesta multi dintre ei fac economie. Confirmarea vine din partea primarului celei mai bogate comune a Bucovinei. Este vorba despre Scheia care are 1.800 de agenti economici.

- In ajunul sarbatorilor de iarna, autoritațile iși propun sa introduca noi restricții in ceea ce privește noul coronavirus. Astfel, se dorește micșorarea riscului de raspandire a variantei „omicron” in Moldova.

- Toata lumea o cunoaște pe Irina Fodor, mai ales dupa ce a prezentat emisiunile Asia Express și Chefi la cuțite, insa fiica ei și a lui Razvan Fodor, Diana, apare destul de rar in lumina reflectoarelor. Irina Fodor a postat pe rețelele de socializare imagini de colecție cu ea și fetița ei de la o ședința…

- Sarbatorile de iarna ii aduc pe oameni in sanul familiei, unde aceștia iși daruiesc cadouri și impart clipe de fericire. Pregatirile sunt in toi, iar lumea impodobește bradul și decoreaza locuințele. Magia sarbatorilor a patruns si in casa familiei Marza din Chisinau.

- Bianca Dragușanu se numara printre primele vedete din Romania care au dat ”start” pregatirilor pentru Sarbatorile de Iarna. Ei bine, aseara, focoasa blondina a impodobit bradul, bineințeles, alaturi de ajutorul ei de nadejde, fiica ei. Tot aseara, Bianca Dragușanu și Sofia au primit și primele cadouri.

- Mai sunt cateva zile pana intram in luna decembrie, luna cadourilor, așa ca am inceput deja cautarile pentru gasirea cadoului perfect. Sarbatorile de Iarna sunt inca un prilej pentru a le demonstra celor dragi cat de importanți sunt pentru noi, și pentru ca este vorba despre un moment special, intalnirea…

- N.D. Deși ultimele zile au fost frumoase, cu soare, la Ploiești continua, de zor, acțiunile de impodobire a orașului pentru Sarbatorile de Iarna. In centrul orașului, de pilda, in spațiul verde din zona Palatului Administrativ, un rond plin cu panseluțe colorate contrasteaza cu figurinele și ghirlandele…

- Valeriu Gheorghita, medicul militar care coordoneaza campania de vaccinare anti-COVID in Romania, face un apel la oameni pentru a se vaccina, fiind singura arma impotriva virsului SARS CoV-2. Atfel, nu vom avea sarbatori linistite.