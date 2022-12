Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, parțial noros, fara precipitații pe intreg teritoriul țarii, cu maxime de pana la +5 grade Celsius. Pe timp de noapte, minimele vor cobori pana la -3 grade.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 11 noiembrie, ploi pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +10 și +15 pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +3..+8 grade Celsius.

- Meteorologii anunța temperaturi ridicate pentru primele zile ale lunii noiembrie, cand maximele vor fi in medie intre 20 și 24 de grade Celsius. In mai toate zonele țarii vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru perioada 31 octombrie – 13 noiembrie. Banat In primele trei zile ale intervalului…

- Meteorologii anunța pentru astazi, 28 octombrie, cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +15 și +20 pe timp de zi, iar noaptea vremea se menține racoroasa, mercurul va cobori pana la 3 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii. Maximele vor oscila intre +7 și+12ºC pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 3 grade Celsius. Vantul va sufla din nord-vest moderat, in toata țara, cu intensificari.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 13 octombrie, cer variabil și vreme stabila pe intreg teritoriul țarii. Temperaturile maxime se vor incadra intre +11 si +16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse intre +4 si +9°C. Potrivit meteorologilor, vremea va deveni mai rece…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil in toata țara. Maximele vor oscila intre +13 și +18 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +9 grade Celsius.

- Meteorologii anunța pentru astazi ploi la nordul țarii, iar in centru și la sud - cer variabil. Maximele vor oscila intre +24 și +30 pe timp de zi, iar noaptea mercurul va cobori pana la 12 grade Celsius. Zilele urmatoare vor fi cu ploi.