Stiri pe aceeasi tema

- Am vorbit in ultima perioada pe wall-street.ro despre modificarile legislației de mediu și impactul acestora asupra actorilor din piața – impact care nu e intotdeauna pozitiv. Incercam sa clarificam și mai mult subiectul impreuna cu Daniela Dobre, CEO Green Environment Support, una dintre cele mai…

- Marți, 18 octombrie, a avut loc a X-a ediție a evenimentului anual al industriei berii ”Berea Face Cinste Romaniei”, derulat sub titlul „Mai mult decat bere. De la cereale la pahar – sinergii și provocari”. Conferința a fost imparțita in doua paneluri in care au fost dezbatute principalele teme din…

- Invocand riscul unei scaderi substantiale a concurentei pe piata de retele sociale si de publicitate, Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat marti ca Meta trebuie ”sa vanda GIPHY in intregime, unui cumparator potrivit”. Nu este inca clar care companie va interveni pentru a cumpara Giphy.…

- Cele mai mari scaderi au fost consemnat in orașele San Jose, San Francisco și Seattle, scrie Bloomberg , care citeaza un raport al firmei de consultanța Black Knight Inc. Prețurile locuințelor au scazut in medie cu 0,98% in luna august fața de luna anterioara, dupa ce in iulie au scazut cu 1,05%, arata…

- ​Huawei, compania a carei cota de piața a scazut mult in Europa ultimilor trei ani din cauza sancțiunilor din SUA, a lansat in Romania doua noi telefoane din seria Nova 10. Compania spune ca aceste telefoane au printre cele mai performante camere de selfie de pe piața, iar modelul Nova 10 Pro promite…

- Dolarul american a ajuns miercuri la 4,9764 de la 4,9303, valoare inregistrata marti, ceea ce inseamna o crestere de 0,0461. Dolarul a atins miercuri un nou maxim al ultimelor doua decenii, in condițiile in care comentariile președintelui rus Vladimir Putin au agitat piețele inainte de o noua probabila…

- Directorul financiar al unui celebru lant de magazine din Statele Unite a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 18 al unui zgarie-nori. Sinuciderea vine pe fondul unei perioade cu tot mai multe dificultati economice in Statele Unite. Compania pentru care lucra barbatul tocmai anuntase ca va inchide…

- Potrivit edilului, in acest moment, Colterm poate sa foloseasca si carbune, chiar daca aceasta nu este o solutie de viitor, si are deja un stoc mare pentru iarna. „Este clar ca nu este o solutie de viitor, dar deocamdata trebuie sa ne bazam inca pe carbune. Avem un stoc mare, deja, de carbune pentru…