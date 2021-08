Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Pfizer, Albert Bourla, crede ca va fi nevoie de vaccinare anti-COVID in fiecare an. Experții cred ca pandemia se poate intinde pana in 2023. Șeful Pfizer, Albert Bourla, a spus, intr-un interviu pentru Business Insider, ca cel mai probabil oamenii vor avea nevoie de vaccinare anuala…

- Alexandru Rafila, despre vaccinarea anuala anti-Covid: „Virusul acesta nu va disparea”. Care sunt previziunile pentru 2022-2023 Alexandru Rafila, despre vaccinarea anuala anti-Covid: „Virusul acesta nu va disparea”. Care sunt previziunile pentru 2022-2023 Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila,…

- Directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca, cel mai probabil, oamenii vor avea nevoie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, potrivit Business Insider. Acesta crede ca vaccinarile regulate vor fi necesare din cauza apariției de noi variante și a faptului ca protecția vaccinului scade in timp.…

- Directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca, cel mai probabil, oamenii vor avea nevoie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, potrivit Business Insider. Acesta crede ca vaccinarile regulate vor fi necesare din cauza apariției de noi variante și a faptului ca protecția vaccinului scade in timp.…

- Premiera la Brașov. In Biserica Neagra a fost amenajat un centru de vaccinare anti-COVID-19. Persoanele care vor sa se imunizeze sunt primite in acorduri de orga si pot vizita gratuit lacasul de cult. Oamenii pot alege intre serurile Pfizer si Johnson&Johnson.

- Ideea de a le da gratis mici – și nu orice mici, ci faimoșii mici de Obor – oamenilor care vin la vaccinare a prins. In prima zi de funcționare a centrului de vaccinare deschis in Piața Obor din Capitala, unde adeverința de imunizare la COVID funcționeaza și ca voucher la terasa cu mici din incinta,…

- Administratia Castelului Bran a anuntat, vineri, ca centrul de vaccinare se va muta din Vama Medievala in Casa de Ceai a Reginei Maria, in Parcul Regal al Castelului, pentru ca este mai accesibil.Oamenii care vor dori sa se vaccineze au la dispoziție Pfizer si Johnson&Johnson, fara a fi necesara programarea…

- A inceput a treia si ultima zi de vaccinare anti-COVID-19 la maratonul organizat de Primaria Capitalei la Palatul Republicii. Oamenii sunt asteptati pana la ora 22:00. Nu mai sunt cozile din prima zi, deoarece dozele de Pfizer, serul pe care il dorea majoritatea, s-au epuizat rapid.