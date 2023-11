Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o decizie suprinzatoare, Sam Altman a fost demis cu efect imediat din funcția de director general al OpenAI, organizație cunoscuta pentru lansarea platformei de inteligența artificiala generativa ChatGPT, la aproximativ un an de la debutul acesteia. Sam Altman, directorul executiv de profil inalt…

- Sam Altman, directorul executiv și cofondator al OpenAI, a fost inlaturat din propria companie dupa ce consiliul de administrație l-a acuzat ca „nu a fost intotdeauna sincer in comunicarile sale", potrivit The Guardian.Demiterea lui Altman reprezinta un șoc major in Silicon Valley. In urma lansarii…

- „Plecarea domnului Altman vine in urma unui proces de analiza deliberativa a consiliului, care a ajuns la concluzia ca acesta nu a fost intotdeauna direct in comunicarea sa cu consiliul, impiedicandu-i capacitatea de a-si indeplini responsabilitatile”, se arata intr-un comunicat, in care se subliniaza…

- Sunak a spus intr-un discurs ca inteligenta artificiala ”va aduce o transformare la fel de larga ca revolutia industriala, aparitia electricitatii sau nasterea internetului”, in timp ce a adaugat ca exista riscuri asociate acesteia. Premierul a spus ca inteligenta artificiala ar putea facilita construirea…

- Henry Kissinger a descris inteligența artificiala drept "cea mai mare provocare a timpurilor noastre", prezicand ca omenirea ar putea fi inlocuita de mașini in urmatorii cinci ani.Fostul diplomat de rang inalt a facut aceste comentarii in fața lui Mathias Dopfner, CEO al Axel Springer. O inregistrare…

- Inteligenta artificiala poate fi transformata intr-o arma si trebuie sa fie controlata de oameni, a declarat presedintele Microsoft, Brad Smith, intr-un interviu exclusiv acordat CNBC.”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o…

- ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca…

- Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme,…