CEO nu mai are specialiști pentru serviciile de mentenanță la termocentrale Complexul Energetic Oltenia (CEO) admite ca nu mai are specialiști pentru serviciile de mentenanța. In lipsa specialiștilor proprii, compania energetica a alocat sumele necesare pentru achiziția de servicii de mentenanța corectiva de avarie, asistența tehnica și revizii anuale la instalațiile generatoarelor de 330 MW de excitație statica, protecție și sincronizare aflate in exploatare la SE Turceni. Bugetul aprobat pentru achiziția serviciilor de mentenanța este de peste 216.000 de lei. Conform CEO, pentru anul 2023 este necesara contractarea unor activitați de service in Sucursala Electrocentrale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

