- China nu a fost de acord cu tot ce prezenta lungmetrajul „Fight Club”, un film cult al regizorului David Fincher, a carui premiera internationala a avut loc in urma cu aproape 23 de ani, ce a devenit in sfarsit disponibil pe platformele de internet din China, insa finalul peliculei a fost modificat…

- Matteo Berrettini (25 de ani, 7 ATP) a trecut prin momente complicate in meciul din primul tur de la Australian Open contra americanului Brandon Nakashima (20 de ani, 68 ATP). Italianul a fost chinuit de probleme de ordin fizic și a gasit cu greu drumul spre victorie. Berrettini, finalist anul trecut…

- Probleme pentru Mircea Lucescu la Dinamo Kiev? Tehnicianul de 76 de ani nu mai defileaza cu echipa sa prin campionatul Ucrainei, așa cum a facut sezonul trecut. Chiar daca se menține pe primul loc, trupa antrenata de Il Luce are doar 2 puncte in fața marii rivale, Șahtior Donețk. In plus, parcursul…

- „Sunteți direct vinovat de aceasta criza politica. (...) Este o criza politica pe care ați declanșat-o, sunteți vinovat de chestia asta! Sunteți responsabil și vinovat. Ați inșelat așteptarilor tuturor! (...) Din pacate nu sunteți un neamț serios, sunteți ahtiat dupa imagine. Da, v-am votat cu toții…