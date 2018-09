Centura ocolitoare. Firea: Trei minciuni s-au spus 'Trei minciuni s-au spus despre faptul ca nu se poate transfera Centura ocolitoare a Capitalei de la Guvern la Primaria Capitalei. (...)Realitatea este una singura: numarul de kilometri foarte mic care a fost deja realizat si extinderea care este deja acum pusa in functiune, iar restul sunt doar povesti, sunt doar scuze, doar lucruri pe care nu le pot explica, pentru ca, daca as fi putut, poate ca as veni cu aceste explicatii si in fata dumneavoastra', a precizat edilul general. In acest sens, primarul general a declarat ca, desi Centura Capitalei este o prioritate in 'declaratiile publice',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

