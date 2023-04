Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru Centura ocolitoare a orașului Gaești, un proiect asumat de conducerea CJ Dambovița inca de la preluarea mandatului in anul 2020. Este un proiect foarte important…

- Centura orașului Gaești, un proiect de care se vorbește de 30 de ani, intra in faza de proiectare. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectare, lucrare care ar trebui sa fie gata anul viitor. Centura va urma un traseu ce va traversa comunele Dragodana, Mogoșani și Petrești…

- Contractul pentru proiectarea si executia lotului 3 al Inelului de Centura al Capitalei (A0 Nord), in valoare de aproape 398 milioane de lei, fara TVA, a fost semnat joi cu un constructor chinez.

- ”A fost semnat astazi contractul pentru proiectarea si executia lotului 3 al Inelului de Centura al Capitalei (A0 Nord). Acest sector de autostrada, in lungime de 8,6 km, va asigura inclusiv legatura intre DN2 (Afumati) si DN3 (Cernica)”, a aratat Sorin Grindeanu, joi, intr-o postare pe Facebook. Potrivit…

- Consiliul Județean Dambovița este liderul acestei asocieri din care mai fac parte localitațile Titu, Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva zile, administrația județului va lansa licitația publica de realizare a studiului de fezabilitate prin care vom gasi cea mai buna varianta a acestei centuri. …

- CFR Infrastructura Craiova a semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrarilor de reparatii, reabilitare si restaurare a cladirii de calatori din Statia CF CURTEA DE ARGEȘ, contract in valoare de 8,74 de milioane de lei, a anunțat marți CFR S.A. Asocierea S.C. EURAS S.R.L.…

- Președintele CJD, Corneliu Ștefan a anunțat, astazi, semnarea unui acord de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu. CJD este lider de asociere in acest proiect din care fac parte orașul Titu și comunele Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva zile, administrația județului…

- In data de 2 februarie 2023, se semneaza Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș” intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura…