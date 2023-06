Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a semnat cu Administrația Bazinala de Apa Banat un contract de inchiriere a unei suprafețe de aproximativ 900 mp in cladirea deținuta de ABA pe blv. Mihai Viteazu nr. 32, in vederea asigurarii relocarii pe durata determinata a activitații Centrului Militar Zonal Timiș „General…

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. - Forțele ucrainene ar putea intrerupe temporar operațiunile contraofensive pentru a-și reevalua tacticile pentru operațiuni…

- Consiliul Județean Timiș a deschis, marți, 6 iunie, procedura aferenta dezbaterii „Proiectului de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș”. Proiectul are in vedere unele modificari operate in cadrul aparatului…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita – Nasaud informeaza ca, incepand cu data de 01.06.2023 noul sediu al instituției va fi in municipiul Bistrita, str. Lalelelor, nr.3A, jud. Bistrita-Nasaud. „Prin urmare, va rugam ca incepand cu data de 01.06.2023, toata corespondența …

- ”Temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii. Se vor acumula cantitati de apa local de 15...20 l/mp si izolat de peste 30...40 l/mp, luni (17 aprilie) in Banat, Oltenia, Muntenia, precum si in zonele montane, iar marti (18 aprilie) indeosebi in sud-est. Pe arii restranse vor fi descarcari electrice…

- Naționala Ungariei a disputat joi un meci amical cu Estonia (1-0), programat la Budapesta, facțiunea dura a galeriei maghiare afișand pe stadion insemnele ”Ungariei Mari”, iar parlamentarul si presedintele AUR, George Simion, a comentat ironic gestul. Președintele AUR, George Simion, a declarat vineri,…