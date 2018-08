Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Militar Judetean Gorj va desfasura, in perioada 16-22 august 2018, activitati de recrutare a candidatilor pentru categoria maistri militari, arma marina, sesiunea a doua la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale „Am...

- ANUNT…„Esti o persoana dinamica, energica, esti atras de tinuta si activitatea militara? Alatura-te Armatei Romane!”. Asa suna mesajul prin care CMJ Vaslui anunta ca se cauta tineri care sa urmeze o cariera militara. Ministerul Apararii Nationale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar…

- In aceasta perioada Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Satu Mare, activitati de recrutare a tinerilor – baieti si fete, absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat, in vederea scolarizarii in institutiile militare…

- ARAD. „Tinerii social democrati din Arad au dovedit inca o data ca nu sunt insensibili la dramele sociale reale din societatea romaneasca. Fara indoiala, protectia categoriilor vulnerabile pe linie institutionalizata poate fi completata prin actiuni caritabile precum cea initiata ieri de catre TSD Arad”…

- Fortele Navale Romane organizeaza luni dupa-amiaza, pe faleza Comandamentului Flotei din Constanta, Ziua Invatamantului de Marina, eveniment inscris in seria manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Marinei Romane. Potrivit un comunicat de presa al Statului Major al Fortelor Navale (SMFN),…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat ieri, 23 iulie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind acordarea Drapelului de lupta Comandamentului Fortelor pentru Operatii Speciale;Decret privind acordarea Drapelului de lupta Batalionului de Sprijin al Fortelor Navale "Ovidius";Decret privind…

- Astazi, 18 mai, are loc concursul de admitere in clasa a IX a la Liceul militar de marina "Alexandru Ioan Cuza din Constanta.Concursul consta intr un test grila de verificare a cunostintelor si se va desfasura la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale "Amiral Ion Murgesculdquo;, cu sediul…