- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…

- Mobilizarea militara parțiala anunțata de Vladimir Putin nu va schimba cu nimic cursul razboiului, doar va inmulți pierderile de partea Rusiei, spun pentru Meduza mai mulți soldați și mercenari care au scapat cu viața din Ucraina. „Daca noi, profesioniștii, am fost batuți acolo, recruții, fara niciun…

- Site-ul Meduza le-a cerut rușilor care au luat deja parte la razboiul țarii lor impotriva Ucrainei – ca soldați contractuali și mercenari – sa spuna ce parere au despre efortul de mobilizare.

- Un tanar iși da foc in fața centrului de recrutare Un tanar rus mobilizat și-a dat foc luni in fața unui centru de recrutare din Riazan, anunța ziarul independent ”Novaia Gazeta”, citat de corespondenți in Rusia ai presei straine. Victima a suferit arsuri in proporție de 90% și in timpul imolarii a…

- Miscarea rusa de opozitie Vesna (Primavara) a lansat joi un apel pentru un nou protest national care sa se desfasoare sambata impotriva mobilizarii partiale pe care presedintele Vladimir Putin a decretat-o in vederea continuarii invaziei in Ucraina, relateaza agentia EFE,

- In Rusia au inceput protestele dupa anunțarea mobilizarii parțiale a lui Vladimir Putin. O petiție impotriva mobilizarii decretate, intitulata „Nu trebuie sa mori pentru Putin”, a strans deja peste 250.000 de semnaturi, potrivit portalului de știri Meduza. Oamenii spun ”nu razboiului” și scandeaza ”viața…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea parțiala in țara, potrivit site-ului Meduza. Televiziunile ruse difuzeaza miercuri dimineața, incepand cu ora locala 9.00 (aceeași ora la București), un discurs inregistrat al liderului de la Kremlin, mesaj care fusese anunțat inițial pentru seara…

- In așteptarea discursului lui Vladimir Putin, amanat pentru miercuri dimineața, rușii au inceput sa caute pe Google informații despre cum pot parasi țara sau cum pot scapa de armata, in cazul unei mobilizari generale in Rusia.