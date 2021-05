Centrul Ion Besoiu din Sibiu reia spectacolul de balet Anna Karenina

Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul de balet "Anna Karenina" revine la Sibiu, dupa sase ani, pe scena Centrului Cultural "Ion Besoiu" si se va desfasura pe 20 si 21 mai, informeaza un comunicat de presa remis AGERPRES. Sursa foto: Casa de Cultura a Municipiului Sibiu "Spectacolul de balet neoclasic 'Anna Karenina',…

- Teatrul de Balet Sibiu va prezenta, pe 29 aprilie, spectacolul de dans contemporan "Amurg, 304 zile de lamaie", un poem coregrafic despre perioada cuprinsa intre 16 martie 2020, momentul instaurarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, si data inceperii repetitiilor pentru spectacol. Conform unui…

- "O poveste despre Maria Tanase" este spectacolul concert pe care actrita Mirela Pana si regizoarea Carmen Lidia Vidu il re creeaza pe scena Teatrului de Stat Constanta.Cu sprijinul pianistei Elena Gatcin si a Cristinei Baciu, care se ocupa de partea multimedia, spectacolul din 2015 renaste intr un nou…

- sursa foto: Razvan Dima In 20 și 21 martie, de la ora 17.00, va avea premiera online un spectacol inedit al Teatrului de Stat Constanța, care imbina elemente teatrale și cinematografice: „Ziua Z” de Ionuț Sociu, in regia lui Bobi Pricop. Spectacolul va fi transmis live, biletele putand fi achiziționate…

- Biroul de Turism pentru Tineret inchiriaza Teatrul de Vara din Costinesti In suprafata construita de 2.325 mp si teren in suprafata de 3.417 mp, spatiul a fost renovat si redeschis publicului in 2018 Chiria anuala de la care porneste licitatia este de 16.000 euroFostul Biroul de Turism pentru Tineret,…

- Spectacolul "Niste senzatii", dupa piesa "A raposat mama conitei" de Georges Feydeau, in regia lui Alexandru Arsinel, va fi prezentat in premiera sambata, de la ora 19,00, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Potrivit unui comunicat al Teatrului de Revista "Constantin…

- Doamnele și domnișoarele din Mioveni (și nu numai) sunt invitate la un spectacol, organizat in cinstea Zilei Internaționale a Femeii, de Centrul Cultural, Primaria orașului și Consiliul Local Mioveni. Astfel, Filarmonica „Ion Dumitrescu” din Ramnicu Valcea ne invita duminica, 7 martie 2021, cu incepere…

- Este vorba despre spectacolul "Pescarușul Folly din orașul pisicilor" , care nu a fost montat niciodata in Romania. Titlul original ,,Povestea unui pescaruș, și a pisicii care l-a invațat sa zboare” aparține unui autor din din America de Sud, lucrare care a fost publicata in 1996. Prețul unui bilet…