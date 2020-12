Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Digi continua campania de incurajare a donarii de sange, lansata anul acesta, cu sprijinul angajaților donatori, care au acceptat provocarea de a-și impartași experiențele, prin marturii facute publice pe paginile de Facebook și LinkedIn ale companiei. Pandemia a facut ca numarul donatorilor…

- Dr. Bianca Purcarin, medic ATI la Spitalul Județean de Urgența Bacau a donat, astazi plasma pentru a sprijini pacienții bolnavi de COVOD 19. “Munca in prima linie a pandemiei, la tratarea pacienților infectați cu Covid19, nu e ferita de griji si riscuri. Dar am ajuns sa traim cu spectrul infecției si…

- Pandemia pare sa fi avut și un efect pozitiv asupra bugetului local, municipalitatea bacauana raportand economii de peste 3 milioane de lei. Conform unui proiect de rectificare a bugetului, care va fi discutat astazi, in consiliul local, faptul ca au fost suspendate concursurile pentru ocuparea posturilor…

- Pandemia care a lovit intreaga lume, de la inceputul acestui an, a schimbat modul de viața al fiecarui om. Guvernul Romaniei a fost nevoit sa adopte aceleași restricții ca in toate țarile, de pe toate continentele. Sa puna doar restricții ar fi putut și PSD-ul, dar cam atat. Dar, ca partid responsabil…

- In lumea intreaga exista milioane de eroi, oameni obișnuiți, de varste și profesii diferite. Oameni, eroi, donatori de viața. Polițistul local Marian Ioan este unul dintre ei. Donator de sange de mai bine de 20 ani, a fost infectat in perioada starii de urgenta cu virusul COVID-19 și a trecut cu bine…

- Protoieria Bacau a organizat luni, 12 octombrie, o sesiune de formare in vederea infiintarii de Centre de socializare pentru persoane varstnice. Centrele urmeaza a fi inaugurate in cursul lunilor octombrie și noiembrie, atat in mediul urban, cat si in cel rural. La sesiunea desfasurata in cadrul Proiectului…

- Dupa o lunga perioada in care au fost izolați in centrele de plasament și mulți nu au reușit sa țina pasul cu școala online, copiii din centrele de plasament au nevoie sa ramana conectați la educație. Programul educațional „Ajungem MARI” lanseaza un nou apel la voluntariat online in sprijinul copiii…

- Pandemia de COVID – 19 a creat blocaje la nivelul intregii societați, toata lumea resimțind efectele impuse de restricțiile de circulație. Cu atat mai mult oamenii de faceri care s-au vazut nevoiți sa-și vanda firmele in care au investit bani și multe speranțe. Zeci de afaceri diverse sunt scoase la…