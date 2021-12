Stiri pe aceeasi tema

- 2021 va ramane in istorie ca inca un an de pandemie. Valuri peste valuri, tulpini de coronavirus care mai de care mai fioroase, crize medicale severe, haos maxim prin spitale, restrictii absurde, discutii interminabile despre vaccin. Dar, printre toate astea, s-au intamplat si alte lucruri care au facut…

- Primaria Brasov a montat un sistem de panouri fotovoltaice pe o cladire in care functioneaza o gradinita. Proiectul urmeaza sa fie implementat si la Colegiul Mesota si, daca se dovedeste viabil, la mai multe scoli si gradinite din oras.

- Un proiect de lege privind declararea domnitorului Stefan cel Mare drept erou national si patron istoric al culturii romanesti a trecut tacit, luni, de Senat, urmand sa fie dezbatut in Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, conform Agerpress.Proiectul este inițiat de deputatul PSD ...

- Beneficiarii Decretului lege 118 1990 si copiii lor beneficiaza de scutire de impozite pentru imobile si vehicule, au decis deputatii Proiectul vizeaza in mod special situatia victimelor comunismului, beneficiare ale Decretului Lege 118 din 1990, pe langa celelalte prevederi de natura fiscal bugetara…

- Marius Dorobanțu, un ieșean cu 19 ani de experiența in automatizari industriale, a renunțat la acest domeniu pentru a face produse tradiționale din carne. A investit 230.000 de euro in carmangeria și magazinul din Țiganași, județul Iași. De la debutul anului, cand a inceput serios producția, spune ca…

- Centrul de Cultura "Augustin Bena" din Alba a lansat primul centru judetean de colectare a produselor traditionale mestesugaresti din Romania, informeaza, sambata, un comunicat de presa al institutiei remis AGEPRRES. Potrivit sursei citate, produsele realizate de mesteri populari vor trebui sa treaca…

- Autoritațile au pornit noul sistem de iluminat pe leduri pe tronsonul Targu Jiu – Barsești. Este vorba despre o mica porțiune din noul sistem de iluminat public pe care primaria il amenajeaza din fonduri europene, un proiect ce se ridica la valoarea de 5 milioane de euro. Lucrarile continua pe restul…

- Peste 60% dintre romani prefera valorile tradiționale in locul drepturilor și libertaților moderne, iar peste doua treimi din populație ar vota un partid naționalist, care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, potrivit sondajului de opinie realizat de INSCOP. Sondajul de opinie…