Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia se închid pentru o lună! Toate serviciile trec în online Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia se inchid pentru o luna! Toate serviciile trec in online. Operatorul Distribuție Oltenia anunța transferul tuturor serviciilor in mediul online pentru o perioada de 30 de zile. Centrele de Relații cu Utilizatorii vor fi inchise pana la 07 decembrie 2020 Incepand de luni, 09 noiembrie, și pana la data de 07 decembrie 2020, Centrele de Relații cu Utilizatorii Distribuție Oltenia din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Valcea iși vor suspenda activitatea fizica. Toate serviciile oferite consumatorilor de energie electrica… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

