Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile de Maiestrie Artistica "Master Classes", oferite de cunoscuta soprana Mariana Nicolesco in anii in care nu se organizeaza Concursul International de Canto "Hariclea Darclee", vor fi dedicate anul acesta Centenarului Marii Uniri, potrivit informatiilor furnizate luni de Consiliul Judetean Braila.…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica București (ICI) a introdus, la inceputul lunii martie 2018, o taxa anuala de șase euro, fara TVA, pentru serviciul de mentenanța anuala in cazul domeniilor .ro, iar neplata acestei taxe va atrage expirarea domeniului. Data de expirare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, din cauza numarului mare de autovehicule care se indreapta catre statiunile montane de pe Valea Prahovei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Frasinet si Comarnic, pe o distanta de aproximativ 8…

- Maine, la ora 10.00, Clubul Copiilor „Martha Bibescu” din Comarnic va sustine, pe scena Centrului Cultural „Aurel Stroe” din Busteni, un spectacol in cadrul parteneriatului pe care il are cu patru scoli din strainatate. Este vorba despre musicalul „On a Journey with Jan, the artist”, piesa fiind produsul…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti Brasov, in zona Comarnic pe sensul de urcare si in Busteni, pe ambele sensuri. Pe unele segmente de drum se circula in coloana, cu viteza redusa. Politistii recomanda soferilor sa fie…

- „In perioada 27 aprilie - 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii, in special cele spre Litoral si Valea Prahovei si vor fi asigurate legaturi cu principalele judete din tara”, potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de CFR Calatori. In plus,…

- In contextul unui trafic crescut prilejuit de minivacanta de 1 Mai, CFR Calatori va suplimenta cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinatii, in special cele spre litoral si Valea Prahovei, in perioada 27 aprilie – 2 mai.

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizeaza in perioada 12 – 20 mai 2018, Zilele Teatrului Matei Vișniec, ediția a II-a, dedicata Centenarului Marii Uniri. Aceasta ediție a festivalului este una speciala, care celebreaza unirea prin teatru, la Suceava fiind prezente, pe parcursul a 9 zile, …