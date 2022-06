Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre dinozauri aveau sange cald, la fel ca pasarile si mamiferele, spre deosebire de animalele cu sange rece precum reptilele, au dezvaluit autorii unui studiu publicat miercuri si care au realizat prima masuratoare directa a metabolismului acestor vietuitoare stravechi, informeaza…

- Nivelul de activitate fizica a copiilor nu a reușit sa revina la nivelul de dinaintea pandemiei, potrivit unui studiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Copiii care au o dieta vegetariana și copiii care consuma carne sunt similari in ceea ce privește creșterea, inalțimea și valorile nutriționale, dar copiii vegetarieni au șanse mai mari de a fi subponderali, potrivit unui studiu publicat luni in revista „Pediatrics”. Fii la curent cu cele…

- STUDIU| De unde mostenesc copiii inteligenta, de la mama sau de la tata? Cercetatorii au parcurs multiple studii și au decis STUDIU| De unde mostenesc copiii inteligenta, de la mama sau de la tata? Cercetatorii au parcurs multiple studii și au decis Cercetatorii au parcurs multiple studii și au decis.…

- O noua cercetare stabilește ca inteligența este moștenita de la mama, spune pare-se un nou studiu genetic. Premisa pare a fi ca știința a urmarit „genele inteligenței” pana la cromozomul X. Presupusul studiu mai spune ca este mai probabil ca micuții sa moșteneasca inteligența de la mame. Conform geneticienilor,…

- Un studiu recent, condus de oameni de stiinta din China, a constatat ca bacteriile prezente in celulele tumorale contribuie la relocarea cancerului, in procesul de metastaza, si promoveaza supravietuirea acestora in cursul progresiei tumorii, informeaza vineri agentia Xinhua. Fii la curent…

- Doar 1 din 3 elevi de clasa a VIII-a se considera pregatit pentru Evaluarea Naționala. Studiu: Copiii sunt extenuați și copleșiți Doar o treime dintre elevii de clasa a VIII-a spun ca se simt pregatiți pentru examenele naționale care urmeaza, 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior…

- Microparticule de plastic au fost detectate pentru prima data in sangele uman, oamenii de stiinta identificand asemenea particule minuscule la aproape 80% dintre persoanele testate.Descoperirea demonstreaza ca particulele pot calatori in corp si se pot depozita in organe. Impactul asupra sanatatii este…