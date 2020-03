Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Ioan Cristina face apel la calm și responsabilitate in contextul apariției primului caz de imbolnavire cu COVID 19 in țara noastra. Potrivit parlamentarului aradean, Romania este pregatita pentru a face fața imbolnavirilor și dispune, in acest moment, de 3559 de locuri in centre de…

- Autoritațile au facut pana la aceasta ora analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica, a declarat intr-o conferința de presa, prefectul județului, Ionel Cristinel Rujan.…

- Prefectul judetului Gorj a declarat, in aceasta dimineata, ca, in urma depistarii italianului cu coronavirus, s-a creat in judet o celula de criza, au fost identificate persoanele din Gorj cu care el a intrat in contact direct si indirect si, pe timpul noptii, li s-au prelevat si acestora probe biologice.…

- Italianul infectat cu coronavirus a stat cateva zile in judetul Gorj, locul de naștere al soției sale romane. Autoritațile locale și naționale au intrat in alerta și au constituit o celula de criza pentru identificare tuturor persoanelor care au intrat in contact cu bolnavul. Sunt 19 persoane izolate…

- Prefectul judetului Gorj Ion Cristinel Rujan a declarat miercuri dimineata ca, in urma depistarii italianului cu coronavirus, s-a creat o celula de criza in județ, fiind identificate persoanele cu care acesta a intrat in contact.Acum, 19 persoane din judet sunt izolate la domiciliu, iar pentru…

- Premierul Republicii Moldova recomanda comercianților de maști medicale sa ”coboare prețurile și picioarele pe pamant”, iar Guvernul va plafona prețul acestora, precum și al altor produse de ingrijire, informeaza Unimedia. Masurile sunt luate pe fondul panicii care i-a cuprins și pe moldoveni cu privire…

- Premierul Ion Chicu spune ca Republica Moldova realizeaza toate acțiunile stabilite de catre Comisia pentru Situații Excepționale, in comun cu experți ai Orgaizației Mondiale a Sanatații. Intre timp, la Aeropot a fost intalat un termoscaner, iar, in scurt timp, urmeaza sa fie instalata inca unul.

- Numarul persoanelor decedate in urma contractarii coronavirusului de tip nou in China a ajuns la 304 morti. Autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica, 2 februarie, 45 de decese noi. Premierul Ion Chicu a convocat, duminica dimineata, o sedinta la care responsabilii au…