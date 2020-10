Celebrul MANCIU de la GUVERN are probleme cu studiile

Stiri pe aceeasi tema

- Andi Manciu, consilier de stat al prim-ministrului Ludovic Orban si seful Grupului de Comunicare Strategica (structura care se ocupa de comunicarea datelor despre pandemia de coronavirus), nu a absolvit studiile universitare.Jurnalista Ioana Ene Dogioiu a lansat informatia intr-un editorial…

- Candidez pentru Parlamentul României la Vrancea, alaturi de eroii care l-au eliminat pe baronul roșu Oprisan de la conducerea județului, Ion Ștefan și Catalin Toma. Ma întorc acasa în Moldova pentru a deschide Vrancea și Moldova pentru investiții și dezvoltare. Candidez la Vrancea…

- Candidez pentru Parlamentul României la Vrancea, alaturi de eroii care l-au eliminat pe baronul roșu Oprisan de la conducerea județului, Ion Ștefan și Catalin Toma. Ma întorc acasa în Moldova pentru a deschide Vrancea și Moldova pentru investiții și dezvoltare.Candidez la Vrancea pentru…

- Cele mai noi cifre venite din direcția Grupului de Comunicare Strategica isca ingrijorare, dat fiind faptul ca s-a atins un nou record la nivel de cazuri noi de coronavirus inregistrate la nivel național. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.767 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS –…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat, astazi, un nou bilanț al pandemiei de coronavirus, care arata ca in ultimele 24 de ore, numarul cazurilor de COVID-19 este de 1.059. Numarul de nou infectati raportat astazi este de 1.059, 599 de pacienți pozitivi la retestare. In urma testelor…

- "Atat presedintele, cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolilor. Pana la unu la mie se poate incepe pe scenariul verde, adica cu copiii in clasa, intre unu si trei la mie de cazuri cumulate pe ultimele 14 zile invatamantul mixt, jumatate in clasa, jumatate online alternativ, ce…

- Parlamentul lucreaza in sesiune extraordinara toata saptamana. Parlamentul va lucra și in aceasta saptamana, in sesiune extraordinara. Sunt programate audieri in comisiile de specialitate, iar premierul Ludovic Orban este așteptat din nou in legislativ pentru a prezenta un raport cu privire la masurile…

- Cifrele venite din direcția Grupului de Comunicare Strategica (GCS) continua sa fie ingrijoratoare. Și spunem asta in condițiile in care și marți au fost raportate peste 1.000 de cazuri noi de infectari cu COVID la nivel național. Mai exact, s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.151…