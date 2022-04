Oliver Lavigne-Ortiz, zis Wali, celebrul lunetist canadian care lupta acum in Ucraina, impotriva armatei lui Vladimir Putin, susține ca „rușii sunt buni, dar nu foarte deștepți”. Propaganda rusa a lansat informații ca Wali ar fi murit la numai 20 de minute dupa ce a intrat in lupta. ”Rușii fac multe greșeli” Informatician la baza, Wali este cunoscut pentru recordul pe care il deține. In Afghanistan a ucis un taliban de la o distanța de aproape 3.5 kilometri. „Rușii iși predau armele și chiar iși abandoneaza morții… asta s-a intamplat in zona mea. Mi-ar fi mult mai frica sa infrunt armatele canadiene…