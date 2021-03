Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de omor la Basarabeasca. Un tanar de 25 de ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat in regiunea inimii cu o sulita improvizata. Infracțiunea ar fi fost comisa de vecinul acestuia, de 36 de ani.

- O femeie, de 42 de ani, cazuta de la etajul 3 al unui imobil de pe strada Alexandru Vlahuța din Cluj-Napoca, cartierul Grigorescu, le ridica semne de intrebare anchetatorilor. Aceștia nu știu daca au de-a face cu o tentativa de sinucidere sau cu un accident. Femeia locuia singura, in apartamentul surorii…

- Un barbat, in varsta de 44 de ani, se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost injunghiat de un vecin. Suspectul, in varsta de 52 de ani, se afla in arest la domiciliu pentru viol, monitorizat printr-o brațara electronica. Cazul a avut loc aseara, la Hincești.

- Petrecere cu 150 de oameni organizata într-o sala de evenimente din Dej, mai exact la Nick Ballroom, a fost întrerupta de polițiști. Oamenii au dat o adevarata petrecere, de la care nu au lipsit lautarii, potrivit Antena 3. Persoanele…

- Actorul va împlini 85 de ani în curând, pe 27 ianuarie, un lucru foarte important pentru el: „Mai e putin și intram într-o saptamâna mare pentru mine, Florin. În câteva zile împlinesc marele 85. Voi stiți ca n-am…

- Actorul Dorel Vișan este convins ca Sars-Cov-2 a fost conceput in laborator, iar scopul este, printre altele, „atașarea omului de telefon” sau „sterilizarea femeilor”, iar, in final, extratereștrii vor veni sa salveze omenirea. Intr-o intervenție telefonica, de luni, la Antena 3, actorul și-a intarit…

- O femeie romanca in varsta de 45 de ani se afla in stare grava la spital dupa ce, in noaptea de 23 spre 24 decembrie, a fost injunghiata de soțul sau, la Lombardore, in Piemont. Barbatul a fost arestat de carabinieri, informeaza Corriere della Sera. Cei doi s-au certat din motive banale, scrie sursa…

- Un tanar in varsta de 17 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impușcat in gat dintr-un pistol de model Baikal. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 04:10, pe strada Butucului din sectorul Botanica al capitalei.