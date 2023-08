Stiri pe aceeasi tema

- E scandalos ca in tot acest demers de creștere a veniturilor bugetare se vorbește doar de creșterea taxelor, dar nu se vorbește de reducerea evaziunii, susține avocatul Gabriel Biriș, expert in fiscalitate și fost secretar de stat in Ministerul Finanțelor.

- Emil Boc, Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania, spune ca, in urma intalnirii cu premierul Ciolacu si ministri, s-au primit promisiuni ca MIPE va achita datoriile catre proiectele finantate din fonduri europene pana la 1 septembrie. „E corect sa spunem ca domnul ministru Caciu a fost foarte…

- TVA-ul pentru alimente sau hoteluri ramane neschimbat, potrivit unor surse. Aceleași surse susțin ca guvernanții nu au luat, inca, decizia ca de la 1 septembrie toți angajații sa achite contribuții la sanatate. Masura era dedicata angajaților din construcții și agricultura care sunt exceptați de la…

- Cresc taxele - Guvernul vrea impozit de 15% pentru sumele scoase din țara! Majorari de accize la tutun și alcool. Guvernul vrea o majorare pana la media europeana a accizelor pentru țigari și alcool. In plus, se propune și majorarea taxelor in industria jocurilor de noroc, inclusiv cu o majorare a taxei…

- Politicienii din Romania au transmis, marti, mesaje de Ziua nationala a Statelor Unite ale Americii. „Recunostinta noastra se indreapta catre trupele americane din Romania, pentru contributia lor la securitatea euro-atlantica”, scrie pe Twitter Klaus Iohannis.„Recunostinta noastra se indreapta catre…

- Un fost oficial al serviciilor americane de informații, care a condus o analiza a fenomenelor anormale neidentificate in cadrul unei agenții a Departamentului Apararii, a spus ca guvernul Statelor Unite ale Americii (SUA) deține vehicule extraterestre „intacte și parțial intacte”. David Grusch a spus…

- ”Ce incredere sa mai avem daca dupa 5 luni de discutii, au inceput din luna decembrie, le-am spus, atentie, ca avem o problema in invatamant, s-a acordat o marire de salariu de 5% in ianuarie 2023, in conditiile in care inflatia a fost undeva la 16% cea oficiala, preturile reale s-au dus la 25% sau…