Cele trei condiții puse de Austria pentru a accepta România în Air Schengen Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul rand, este vorba de „consolidarea in continuare a protecției la frontierele externe ale Uniunii Europene. Aceasta inseamna ca prezența Frontex (poliția de frontiera a Uniunii Europene – n.r.) la frontiera bulgaro-turca ar trebui sa fie cel puțin triplata”, potrivit presei de la Viena. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria a pus trei condiții pentru ca Romania sa fie primita in Schengen, insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Frontierele terestre constituie un subiect separat. Ministerul austriac de Interne a transmis deja cele trei condiții de care depinde acceptarea Romaniei in spațiul Schengen. In primul…

- Ministerul austriac de Interne a transmis care sunt condițiile Austriei pentru a accepta Romania in Schengen , insa doar pentru transportul pe cale aeriana. Austria a formulat trei condiții pentru a ridica controalele pentru Romania la frontierele aeriene, frontierele terestre fiind un subiect separat,…

- Ministerul austriac de Interne a comunicat, la solicitarea postului Digi24, cerințele pentru acceptarea Romaniei in Schengen, cu precizarea ca se refera doar la transportul aerian. Dezbaterile privind eliminarea controalelor la frontierele terestre raman separate. Austria a stabilit trei condiții esențiale…

- Ministerul austriac de Interne a comunicat, la solicitarea postului Digi24, cerințele pentru acceptarea Romaniei in Schengen, cu precizarea ca se refera doar la transportul aerian. Dezbaterile privind eliminarea controalelor la frontierele terestre raman separate. Austria a stabilit trei condiții esențiale…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat duminica, 10 decembrie, la Digi24, ca posibila ridicare de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania trebuie privita echilibrat, pentru ca Viena trebuie sa ia aceeași hotarare și in privința granițelor terestre.„Gerhard Karner a dat o declarație, iar…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș, fost premier, a declarat duminica, 10 decembrie, ca posibila ridicare de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania „este un inceput bun”, dar Guvernul condus de Marcel Ciolacu și președintele Iohannis trebuie sa lupte sa obțina un calendar concret pentru aderarea…

- Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, a transmis duminica, 10 decembrie, ca apreciaza flexibilizarea poziției Austriei cu privire la Schengen și a adaugat ca „decizia o așteptam la consiliul extraordinar JAI organizat la finalul anului de președinția spaniola la UE”.„Salutam declarațiile…

- Europarlamentarul Eugen Tomac este de parere ca „anunțul festivist al premierului Ciolacu”, privind ridicarea de catre Austria a granițelor aeriene pentru Romania, „trebuie privit cu multa rezerva”.El l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis de lipsa de curaj. „Premierul este in campanie de comunicare,…