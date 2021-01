Stiri pe aceeasi tema

- Ceaiurile au reprezentat din vremuri vechi principalele remedii naturiste pentru a ameliora simptomele racelii, sau simptomele diferitelor afecțiuni, iar in articolul de fața puteți citi despre cele mai recomandate ceaiuri in sezonul rece pentru creșterea imunitații organismului.

- Ramona Olaru, asistenta TV de la Neatza cu Razvan și Dani are intotdeauna apariții de senzație. Fanii emisiunii o vad tot timpul imbracata in cele mai indraznețe ținute, pe care vedeta nu se teme sa le poarte. Frumoasa blonda tinde sa aleaga articole vestimentare care sa ii puna in evidența atuurile…

- Sezonul de schi in Muntii Sebesului se deschide sambata, fiind functionale 5 din cele 10 partii ale Domeniului Sureanu, a informat, vineri, Florian-Rares Tileaga, monitor la scoala de schi "Pasi Liberi". Potrivit acestuia, ninsorile din ultimele ore au asigurat "un strat nu prea gros, dar suficient"…

- Dani Oțil știe sa insenineze dimineața oricui. Ne-am convins de acest lucru, de ani buni, prin prisma emisiunii sale „Neatza cu Razvan și Dani”. Prezentatorul TV se pare ca este la fel de efervescent și in spatele camerei de luat vederi. Paparazzi noștri l-au surprins intr-o pauza in parcare, alaturi…

- Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, a pregatit un in cadrul indragitului matinal, o delicioasa și spectaculoasa rețeta de tort cu crema de ciocolata alba și glazura de ciocolata cu lapte, pe care a denumit-o ”Tort Paloma”

- Cum anul acesta suntem nevoiți sa renunțam la anumite activitați la care participam in anii anteriori de 1 decembrie, Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, ne ofera dintr-un restaurant, cateva idei de preparate tradiționale pentru 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei.

- Vestea ca Ramona Olaru și Cuza de la „Noaptea Tarziu” s-au desparțit din nou i-a șocat pe fani, avand in vedere faptul ca nu trecuse mult timp de cand aceștia se impacasera. Acum, dupa mai bine de o luna de la separare, frumoasa asistenta de la „'Neatza cu Razvan și Dani” și-a pus admiratorii pe ganduri,…