Deces 842 Femeie, 80 ani, municipiul București. Data recoltarii: 29.04.2020. Data confirmarii: 30.04.2020. Data internarii: 29.04.2020 in Spitalul Universitar de Urgența București, transferata in data de 30.04.2020 la Spital Colentina. Data decesului: 05.05.2020. Comorbiditați: Diabet zaharat tip II, HTA, boala cronica renala, sechele TBC, insuficiența multipla de organe. Deces 843 Femeie, 36 ani, jud. Neamț. Beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap. Data recoltarii: 02.05.2020. Data confirmarii: 04.05.2020. Data internarii: 02.05.2020 in ATI – Spitalul Județean…