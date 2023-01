Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul CETATE din Alba Iulia este scos la VANZARE: Cu ce suma poate fi cumparat Hotelul CETATE din Alba Iulia este scos la VANZARE: Cu ce suma poate fi cumparat Una dintre cele mai reprezentative cladiri din municipiul Alba Iulia, hotelul „Cetate”, a fost scos la vanzare. Suma ceruta pentru acesta…

- Una dintre cele mai cunoscute cladiri din Alba Iulia, cea in care funcționeaza Hotelul Cetate, este scoasa la vanzare. Anunțul a aparut pe un site de imobiliare iar descrierea este urmatoarea: Hotelul Cetate este situat in partea centrala a orasului Alba Iulia, in imediata vecinatate a Parcului Municipal…

- VIDEO| Un zid al orașului roman Colonia Aurelia Apulensis, descoperit in cartierul Partoș din Alba Iulia, in timpul lucrarilor pe lotul 1 de mobilitate VIDEO| Un zid al orașului roman Colonia Aurelia Apulensis, descoperit in cartierul Partoș din Alba Iulia, in timpul lucrarilor pe lotul 1 de mobilitate…

- VIDEO: INCENDIU la Alba Iulia: O cladire din centrul orașului, in care se adapostesc oameni ai strazii a luat foc Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 16.40, in centrul orașului Alba Iulia, in spatele Tribunalului Alba. Incendiul a izbucnit la o cladire abandonata, unde se adapostesc oameni ai…

- FOTO VIDEO| PROTEST AUR la benzinaria OMV din cartierul Cetate din Alba Iulia: Oamenii, nemulțumiți de refuzul Austriei de a ne lasa in spațiul Schengen PROTEST AUR la benzinaria OMV din cartierul Cetate din Alba Iulia: Oamenii, nemulțumiți de refuzul Austriei de a ne lasa in spațiul Schengen Un protest…

- Mașini abandonate pe spațiul public, scoase la vanzare de Primaria Alba Iulia, la kilogram Primaria Alba Iulia scoate la licitație 11 mașini scoase din uz. Pot fi cumparate ca fier vechi, iar ofertele trebuie depuse pentru intregul lot. Valorificarea se face ”in condițiile legislației privind gestionarea…

- Mașini de la 1.800 de lei scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor puse la vanzare in noiembrie Mașini de la 1.800 de lei scoase la licitație, in Alba, de ANAF: Lista autoturismelor puse la vanzare in noiembrie Mai multe autoturisme intrate in proprietatea statului sunt scoase la…

- Mai multe hoteluri de capacitate mare din Romania au ajuns sa fie scoase la vanzare din cauza facturilor mari la energie. Acestea nu mai sunt profitabile pentru proprietari in aceasta perioada, asta pentru ca nota de plata ajunge pentru energie ajunge la sume astronomice. Unitațile de cazare din zonele…