- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” orgenizeaza, joi, un protest in Bucuresti, avand programate un miting in Piata Victoriei si un mars pe strazile Capitalei, informeaza News.ro.”Federatia «Solidaritatea Sanitara» din Romania (organizatie sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate) anunta…

- Scene șocante in plina strada, in Capitala. Poliția a fost anunțata despre cele intamplate, iar oamenii legii au reușit, intr-un timp scurt, sa prinda suspectul intr-un caz de agresiune. Un barbat a fost injunghiat, luni seara, pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, de catre un alt barbat caruia refuzase…

- Doi patroni, soț și soție, ai unei case de schimb valutar din municipiul Campina au fost atacați in plina strada și jefuiți de aproape un milion de euro.Jaful a avut loc in septembrie anul trecut, dar talharii au fost prinși la mai bine de jumatate de an, dupa o acțiune de amploare organizata…

- Un sondaj CURS arata ca mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului general din București, Nicusor Dan. Procente similare sunt inregistrate si in cazul celor care cred ca lucrurile in Capitala merg mai degraba intr-o directie gresita. Traficul este considerat…

- Pe linia 25 a fost pus in circulatie, la acest sfarsit de saptamana, un nou tramvai Astra Imperio, ultimul dintre cele 12 introduse pe acest traseu. Cele 12 tramvaie noi vor asigura o suplimentare a capacitatii actuale de transport de 3.100 calatori/ora/sens, cu aproximativ 17%, a informat, duminica,…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…

- Un barbat din București a atacat cu pietre cubice un echipaj al Poliției, care se afla la Pasajul Unirii. Barbatul a spart geamurile laterale și luneta mașinii, iar apoi a fugit, dar a fost prins in Centrul Vechi al Capitalei.”Un barbat in varsta de 29 de ani a atacat cu bucați de piatra cubica echipajul…