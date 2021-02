Lonely Planet a pus Scoția pe lista țarilor care trebuie vizitate de orice turist din lume. Milioane de turiști ajung aici in fiecare an, iar daca vreți sa fiți printre ei, va prezentam cele mai frumoase locuri din Scoția. Da, anumite parți ale acestei țari pot fi indepartate și greu accesibile. Și da, pentru a vizita cat mai mult din minunata Scoție este nevoie de puțina planificare, in special pentru Highlands, dar rezultatul va merita. Pentru ca aici se afla unele dintre cele mai frumoase peisaje naturale din lume, spun bloggerii de la globalgrasshopper.com . Cele mai frumoase locuri din Scoția…