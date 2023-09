Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a dominat, din nou, MTV Video Music Awards (VMA). Starul american pop-folk a caștigat la fiecare categorie televizata la care a fost nominalizata. Seara a fost dedicata inclusiv muzicii latino, Shakira primind prestigiosul trofeu „Video Vanguard” pentru contribuția sa.

- Doua rusoaice au fost lasate fara o avere fabuloasa, cand erau la coada pe aeroportul din Barcelona. In doua valize aveau bijuterii de 8,5 milioane de euro. Doar un inel cu un diamant uriaș valora 4,5 milioane. In valize, cele doua mai aveau un ceas Bulgari in valoare de 800.000 euro, o broșa Chanel…

- DURERE… Un tanar din Vaslui și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident, petrecut in urma cu cateva zile in Italia. Barbatul se numește Mihai Hogaș, era casatorit și avea o fetița de șapte ani. „Acum o luna așa era chipul tau, frațiorul nostru scump. Dragul nostru, acum acest chip și acest zambet…

- Trei membri ai unei familii din Colorado au murit in timp ce incercau sa traiasca „off the grid”, izolați in Muntii Stancosi, deoarece nu erau mulțumiți de „cum mergea lumea”, scrie BBC. Ramasitele surorilor Christine si Rebecca Vance si ale fiului celei din urma, in varsta de 14 ani, au fost gasite…