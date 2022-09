IGPR Infotrafic: Trafic oprit pe DN 7

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 14.09.2022 16.09.2022, in intervalul orar 07:00 22:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 7, tronson kilometric 50 500 de metri 52 800 de metri, in orasul Titu, judetul Dambovita, pentru a se permite organizarea manifestarilor cultural… [citeste mai departe]