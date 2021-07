Stiri pe aceeasi tema

- Afirmația din titlu aparține fostului arbitru județean și coordonator al Grupului DDB Vrancea, Marius Radu Suporterii dinamoviști din Programul Doar Dinamo București, cei care, printr-o inițiativa impresionanta, fara precedent in Romania, prin dimensiune și efecte concrete, au ajutat unul dintre cele…

- Un baiețel de doar un an, din Gologanu, a primit o a doua șansa la viața chiar de la surioara lui, in varsta de 7 ani. Baiatul a fost salvat de la o moarte groaznica de fetița, dupa ce a cazut in haznaua din curte. Prezența de spirit a fetiței a schimbat deznodamantul, care putea […] Articolul Un baiețel…

- Prezența unui urs in apropierea unei gospodarii din Vintileasca a fost semnalata astazi, in urma cu mai puțin de o ora. In ultimele zile din ce in ce mai multi ursi au fost semnalati in apropierea unor gospodarii, nu doar din zona montana, acestia ajungand chiar si pe strazile orasului Panciu, asa cum…

- Viitorul pare a fi mereu nesigur. Indiferent de cat de mulți bani ai intr-un moment al vieții, totul se poate schimba intr-o secunda, iar confortul se transforma treptat in incertitudine și brusc de trezești intr-un impas cand nu mai ești practic capabil sa produci banii pe care ți-ar placea sa ii produci.…

- Apar noi detalii cutremuratoare despre barbatul de 50 de ani din Dumitrești care, in noaptea de vineri spre sambata, și-a ucis in bataie concubina cu 18 ani mai tanara. N-a contat pentru el nici faptul ca femeia era insarcinata in 3 luni, și nici ca era mama unei mogaldețe de nici 3 ani. In luna octombrie…

- Dubla sarbatoare la Școala Gimnaziala nr. 2 „Ion Basgan‟ Focșani. Deși lucrarile de reabilitare a instituției de invațamant au fost finalizate anul trecut, inainte de inceperea anului școlar 2020-2021, din cauza restricțiilor impuse de pandemie, sfințirea Școlii nr.2 din Focșani a fost posibila abia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a solicitat prefectilor, luni, sa asigure pentru perioada urmatoare o prezenta „activa” a fortelor de ordine publica in teren, avand in vedere relaxarea masurilor de protectie sanitara. „Mesajul meu catre angajatii MAI este sa fie extrem de atenti. Va indemn…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma a semnat ieri impreuna cu Nicolas Duiliu Zamfirescu actele de donație prin care terenul și casa ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu, din comuna Varteșcoiu, intra in proprietatea județului Vrancea. Imobilul va fi restaurat, iar aici va…