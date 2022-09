Stiri pe aceeasi tema

- Traficul de colete, inclusiv pachete mici, a crescut cu 13% in 2021, pana la 218 milioane de trimiteri, contribuind cu 81% la realizarea veniturilor din furnizarea de servicii poștale. Scaderea traficului de corespondența (scrisori, imprimate) a incetinit la doar 1% (fața de 6% in 2020), permițand astfel…

- Ministrul mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Naționala de Mediu”, finanțat din PNRR. Proiectul aferent Investiției 3 – Dezvoltarea capacitaților instituționale de monitorizare publica și…

- In aceasta saptamana, ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a anunțat la Cluj-Napoca inițierea „Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare” (SNBCC). Proiectul inițiat sub egida Ministerului Sanatații, Academiei Romane, Administrației Prezidențiale…

- Intr-o era a digitalizarii, in care numarul dispozitivelor conectate crește exponențial, iar soluțiile de cloud, inteligența artificiala și machine learning genereaza oportunitați pentru intreaga economie și societate, internetul capata un rol tot mai important. In același timp, atacurile cibernetice…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) anunța Retrospectiva TIFF 2022 la București. Evenimentul, organizat in parteneriat cu Institutul Francez, va avea loc la Cinema Elvire Popesco in perioada 21 – 24 iulie, iar spectatorii vor avea ocazia sa urmareasca cele mai populare filme ale ediției,…