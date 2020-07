Cele cinci puncte slabe ale acordului istoric pentru relansarea economică a UE. Analiză AFP Acordul încheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o turnura istorica, dar el ramâne prea modest în unele aspecte, potrivit unor analisti citati de AFP.



În fata recesiunii fara precedent care ameninta Europa dupa pandemia de coronavirus, liderii europeni au actionat rapid. ''Riscul de a nu se fi ajuns la un acord era foarte ridicat. Aceasta ar fi transmis un mesaj foarte negativ, atât la nivel politic cât si economic, acela ca UE nu este capabila sa reactioneze în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o turnura istorica, dar el ramane prea modest in unele aspecte, potrivit unor analisti citati de AFP. In fata recesiunii fara precedent care ameninta Europa dupa pandemia…

- AFP: Acord istoric, dar cu imperfecțiuni. Cum se impart banii pentru relansarea Europei. Acordarea fondurilor, legata pentru prima data de respectarea statului de drept Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna reprezinta o…

- AFP: Cum se impart banii Europei, in urma acordului istoric, dar cu imperfecțiuni, adoptat de liderii UE. Acordarea fondurilor, legata pentru prima data de respectarea statului de drept Acordul incheiat marti pentru un plan european de relansare finantat pentru prima data prin emiterea de datorie comuna…

- Summitul UE de la Bruxelles este o fotografie destul de apropiata a momentului critic in care se afla Uniunea. In interiorul statelor s-a ajuns la scadența, insa nu neaparat in ceea ce privește banii. Se pun in sfarșit pe masa principii, chestiuni nerezolvate și amanate, poziții ferme nedezbatute. Banii…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise „frugale”, mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, preluata de Agerpres . A fost pentru prima data dupa…

- Proiectul unui urias plan pentru relansarea economiei UE dupa coronavirus s-a lovit vineri de inflexibilitatea tarilor asa-zise "frugale", mai ales Olanda si Austria, in prima zi a unui summit european cu un rezultat foarte incert, comenteaza AFP, citata de Agerpres.A fost pentru prima data dupa cinci…

- Ce reforme cere Comisia Europeana statelor UE, in schimbul banilor pentru relansarea economica de dupa pandemie. Austria, Danemarca, Olanda si Suedia fac din nou opoziție Comisia Europeana a atentionat ca accesarea fondurilor prevazute in planul de relansare propus saptamana trecuta va fi legata de…

- Europenii doresc ca Uniunea Europeana sa aiba mai multe competente in abordarea crizelor similare Covid-19, potrivit unui sondaj comandat de Parlamentul European. Respondentii din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania au spus ca au intampinat cele mai serioase probleme financiare, in aceasta…