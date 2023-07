Cele 16 porunci bugetare ale lui Ciolacu Premierul Marcel Ciolacu are in vedere 16 masuri, printre care se numara reducerea numarului de funcții de conducere de la 12% la 8% și a secretarilor de stat cu 30%, care sa ajute Romania sa se incadreze in țintele de deficit bugetar, In caz contrar, Romania risca sa piarda toate fondurile din PNRR din cauza deficitului excesiv. Printre masurile avute in vedere se afla și cele care vizeaza acordarea voucherelor de vacanța, de care urmeaza sa beneficieze doar bugetarii care au salarii de sub 10.000 de lei. Premierul Marcel Ciolacu vrea cu orice preț sa se incadreze in țintele de deficit bugetar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

