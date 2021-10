Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru lideri din cadrul Grupului tarilor dezvoltate si emergente G20, printre care presedintele rus Vladimir Putin si premierul japonez Fumio Kishida, nu vor fi prezenti la summitul programat la Roma la sfarsitul lunii octombrie, afirma diplomati citati de agentia Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu noul prim-ministru al Japoniei, Fumio Kishida, incheierea unui tratat de pace. Despre acest lucru a anunțat RIA Novosti cu referire la ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi. Potrivit acestuia, in timpul convorbirii telefonice, liderii celor…

- Mexicul saluta redeschiderea frontierei sale cu Statele Unite. In același timp, Mexic a dorit sa-si linisteasca puternicul sau vecin si cel mai mare partener economic in ceea ce privește reforma energetica in curs la Ciudad de Mexico care nu ameninta acordul de liber schimb cu SUA, noteaza AFP. Washingtonul…

- Rusia nu a fost invitata sa participe la o reuniune virtuala organizata de Statele Unite ale Americii si la care iau parte 30 de tari, pe agenda discutiilor fiind combaterea criminalitatii informatice si mai ales a atacurilor de tip ransomware. Informația aparține unui inalt oficial al administratiei…

- Noul prim-ministru nipon Fumio Kishida s-a angajat vineri, in parlamentul de la Tokyo, sa depuna toate eforturile pentru a scoate tara din criza provocata de pandemia de COVID-19, dar si pentru a apara teritoriul si locuitorii Japoniei intr-un mediu de securitate tot mai dificil, transmite Reuters,…

- Rusia majoreaza livrarile de gaze catre Europa, inclusiv prin Ucraina, ca raspuns la problemele energetice, si este pregatita sa stabilizeze piata, pe fondul majorarii preturilor, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, transmit TASS si Reuters. Ca rezultat, vanzarile de gaze rusesti…

- Fumio Kishida, fost ministru de externe, a caștigat miercuri competiția pentru șefia Partidului Democrat Liberal (LDP) ce guverneaza in Japonia și urmeaza sa devina urmatorul premier al țarii, informeaza Reuters.Kishida, 64 de ani, a caștigat președinția LDP in fața ministrului pentru vaccinare, Taro…

