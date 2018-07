Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atacat obiective din Fasia Gaza, sambata dimineata, iar miscarea islamista Hamas a ripostat cu rachete si obuze de mortiera, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, relateaza Mediafax.

- Cel putin patru protestatari palestinieni au fost ucisi, iar alti 618 au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP.Nabil Abu Daraba (26 ans) a fost ucis in nordul Fasiei Gaza, in timp ce…

- Un paramedic voluntar a fost impuscat mortal de armata israeliana, iar aproximativ 100 de protestatari palestinieni au fost raniti in confrunturile produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com, citat de Mediafax.

- Un paramedic voluntar a fost impuscat mortal de armata israeliana, iar aproximativ 100 de protestatari palestinieni au fost raniti in confrunturile produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, relateaza AFP conform News.ro . UPDATE 14.36: Cel putin 16 palestinieni ucisi de militari israelieni in Fasia Gaza, inaintea inaugurarii Ambasadei SUA la Ierusalim Cel putin 16 palestinieni…

- Doi militanti palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, iar altul a fost ranit dupa ce au ajuns in mod neautorizat, duminica, la gardul metalic dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com.