Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcatiune care transporta 150 de imigranti s-a scufundat, astazi pe coasta Mauritaniei, unde cel putin 57 de persoane au murit, a informat agenția ONU pentru Migrație „Autoritațile din Mauritania au informat ca 57 de persoane au murit dupa ce ambarcațiunea care transporta imigranți s-a scufundat…

- Cel puțin 57 de persoane au murit dupa ce o ambarcațiune care transporta 150 de imigranți s-a scufundat miercuri pe coasta Mauritaniei, a informat agenția ONU pentru Migrație, relateaza Reuters preluat de agerpres."Autoritațile din Mauritania au informat ca 57 de persoane au murit dupa ce…

- ​Cel puțin 57 de persoane au murit dupa ce o ambarcațiune care transporta 150 de imigranți s-a scufundat miercuri pe coasta Mauritaniei, a informat agenția ONU pentru Migrație, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Autoritațile din Mauritania au informat ca 57 de persoane au murit dupa…

- Agenția ONU pentru Refugiați este acuzata ca nu a acordat ajutoare alimentare unor persoane cazate într-un centru de refugiați deținut de ONU la Tripoli, scrie Mediafax, citând The Guardian. Un grup de aproximativ 400 de persoane, care au ajuns în centrul de refugiați din Tripoli…

- Un total de 16 trupuri neinsufletite au fost gasite dupa naufragiul unei ambarcatiuni ce transporta aproximativ 50 de tineri migranti marocani, pe coasta Atlanticului, in largul orasului-port Casablanca, conform informatiilor furnizate AFP la fata locului de rude ale victimelor si de

- CUTREMUR PUTERNIC: sunt cel putin 20 de morti, inclusiv un bebelus si peste 100 de raniti si 2000 de persoane evacuate Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce,…

- Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce, in estul tarii, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, precizand ca mii de persoane

- Cel putin 45 de persoane si-au pierdut viata si numerosi locuitori sunt in continuare dati disparuti dupa trecerea uraganului Dorian prin Bahamas, potrivit unui bilant provizoriu, publicat duminica seara de politia din arhipelag, relateaza AFP. Precedentul bilant era de 44 de morti. In total, 37 de…