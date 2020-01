Cel puțin 25 de militari uciși în urma unui atac asupra unei baze militare din Niger Atacatori suspectati de apartenenta la o grupare jihadista au ucis joi 25 de soldati si au ranit alti sase într-un atac comis împotriva unui post al armatei Nigerului în vestul tarii, în apropiere de frontiera cu Mali, a informat guvernul într-un comunicat citat de Reuters, informeaza Agerpres.



Circa 63 de atacatori au fost de asemenea ucisi în cursul confruntarii, survenite la Chinagodrar, situat la 200 km nord de Niamey, precizeaza autoritatile. Atacatorii au &"venit la bordul mai multor masini si motociclete&", potrivit textului, care asigura ca &"riposta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

